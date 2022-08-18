В Пензу приехали на сборы фигуристы из разных городов

18.08.2022 | 21:10

Над прыжковой подготовкой юных спортсменов работает Алексей Губанов из Московской области - один из тренеров, приглашенных в Пензу на время масштабных сборов фигуристов. Он занимается с детьми разных возрастных групп.

«Самое главное - правильная база спортсмена. Очень радует, что в Пензе тренерский состав позволяет эту базу дать. Да, не все сразу, но со временем она дает о себе знать, и то, что было заложено в ребенка в самом детстве при постановке на лед, дает большое подспорье к дальнейшей работе, к возможности выйти на высший уровень», - подчеркнул тренер по фигурному катанию Алексей Губанов (Московская область).

Около 100 фигуристов из Пензы, Заречного, Нижнего Ломова, а также Самары, Челябинска, Нижнего Новгорода вышли на лед дворца спорта «Рубин». Тренировочный процесс набирает обороты. С утра до вечера группы разного уровня подготовки не снимают коньки.

«Наша задача сейчас - привести детей в форму. Многим сейчас уже ставим программу, то есть готовимся к соревновательному спортивному сезону. По окончании сборов у них будет готовая программа», - рассказала президент Пензенской областной федерации фигурного катания на коньках Ольга Маркина.

«Дети хорошие, прыгают, работают, некоторые выступают на первенстве России. Вполне достойные кадры», - отметил тренер по фигурному катанию Александр Минеев (г. Санкт- Петербург).

В 9 лет у Дарьи Мокшиной - второй спортивный разряд. В 4 года родители привели ее на фигурное катание.

«Я думаю, что усердно занимаюсь. А цель у меня - прыгнуть двойной аксель. Для меня это будет сложно, но думаю, что справлюсь», - сообщила юная фигуристка.

Целеустремленные и влюбленные в свой вид спорта девочки быстро входят в тренировочный процесс: прыгают, скользят, вращаются. И с нетерпением ждут, что у них будет свой лед. Каток в Арбекове обещают сдать осенью 2022-го.