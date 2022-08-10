Спорт

В Пензе выявили лучшего рыбака с ограниченными возможностями здоровья

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«У нас сегодня тут сабантуй. Большая и крупная рыба не подойдет», - сообщил участник соревнований Владимир Никитин.

Но он по этому поводу не расстраивается. Профессиональный рыболов принял участие в соревнованиях среди людей с ограниченными возможностями, скорее, чтобы получить удовольствие, а не ради денег.

«Мы сегодня вешаем не только медальки и вручаем грамоты. Каждого призера в каждой номинации среди мужчин и среди женщин сегодня ждут денежные призы. Первое место - 1 000 рублей, второе место - 700 рублей, третье место - 500 рублей», - рассказала председатель регионального отделения Всероссийского общества инвалидов Галина Курбатова.

На берегу Чистых прудов собрались 65 человек. Не все ловили рыбу. Они могли соревноваться в шашках, дартсе и экзотических, развивающих координацию и мелкую моторику играх.

«Называется она кульбуто. Мы должны положить все шары в лузы. При этом работает секундомер. Из количества баллов, которое мы набираем на поле, вычитается количество секунд», - отметила Галина Курбатова.

Фестиваль начали проводить в 2015 году, отменяли его из-за пандемии в 2020-м и 2021-м, поэтому после перерыва встреча для участников стала долгожданной.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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