В Мокшанском районе на два дня ограничат движение транспорта

09.08.2022 | 09:14

10 и 11 августа в Мокшанском районе будет ограничено движение транспорта в районе базы отдыха «Чистые пруды» и на прилегающей к ней территории.

Как пояснили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Пензенской области, это связано с проведением финала Спартакиады учащихся России по триатлону.

В состязаниях примут участие около 100 спортсменов более чем из 15 регионов страны.

Церемония открытия состоится в среду, 10 августа, в 9:50. В 10:15 стартуют девушки, в 12:15 - юноши.

Автовладельцев просят учесть проведение состязаний при планировании маршрутов в эти дни.