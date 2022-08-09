В Мокшанском районе на два дня ограничат движение транспорта

10 и 11 августа в Мокшанском районе будет ограничено движение транспорта в районе базы отдыха «Чистые пруды» и на прилегающей к ней территории.
Как пояснили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Пензенской области, это связано с проведением финала Спартакиады учащихся России по триатлону.
В состязаниях примут участие около 100 спортсменов более чем из 15 регионов страны.
Церемония открытия состоится в среду, 10 августа, в 9:50. В 10:15 стартуют девушки, в 12:15 - юноши.
Автовладельцев просят учесть проведение состязаний при планировании маршрутов в эти дни.
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