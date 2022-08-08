В Пензе прошел финал спартакиады учащихся по ВМХ-спорту

08.08.2022 | 21:01

Сборная Пензенской области не прохлаждалась. Сидя в тени, парни и девушки настраивались на важную гонку. В городе прошел финал спартакиады учащихся по ВМХ-спорту.

Анастасия Ажнакина шесть лет занимается этой велодисциплиной. Она победитель и призер окружных и региональных соревнований. К домашнему старту подошла в хорошей физической форме, впрочем как и остальные члены команды Сурского края.

«Настрой хороший, готовились долго. Все нормально», - рассказала член сборной Пензенской области по ВМХ-спорту Анастасия Ажнакина.

13 регионов, почти 70 спортсменов боролись за победу на велотреке «Сатурн». На трассе основной резерв национальной сборной, для которой дорога на международные состязания пока закрыта. Но есть крупные турниры внутри страны, где гонщики могут продемонстрировать свое мастерство.

«В этом году у нас проходит спартакиада сильнейших, это мероприятие по всем видам спорта. В велоспорте BMX она будет в Москве с 26 по 29 августа. Она будет проводиться по олимпийской системе. С последними событиями международными наша страна всегда выходит из положения», - отметил главный судья соревнований Виталий Бояров.

Главный тренер России по ВМХ-спорту Павел Костюков говорит о развитии дисциплины.

«Велосипедный спорт в последнее время объединился: шоссе, трек, маунтинбайк, ВМХ и ВМХ фристайл. У нас появляются год к году новые объекты инфраструктуры, появляются молодые спортсмены, команды», - сообщил главный тренер сборной России по ВМХ-спорту Павел Костюков.

Что же касается фаворитов прошедшей гонки, то по традиции в их числе были спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Мордовии и хозяева соревнований. В итоге сборная Пензенской области заняла четвертое место, но принесла столь необходимые очки в общую копилку региона. Победителей ХI спартакиады учащихся будут определять по сумме набранных баллов во всех видах спорта.