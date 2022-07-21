Спорт

Пензенцы взяли золото на Кубке России по легкой атлетике среди ветеранов

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Ветераны удачно выступили на Кубке России по легкой атлетике. В Ульяновске на стадионе «Труд» за победу боролись атлеты в возрасте от 35 лет. В команде Пензенской области было шесть спортсменов.

«Семенчев Сергей в беге на 400 и 800 метров завоевал две золотые медали. Семенычева Ирина в беге на 5 000 метров выиграла золотую медаль. Царева Маргарита в беге на 400 метров в категории 35+ - золотая медаль», - рассказала победительница Кубка России по легкой атлетике среди ветеранов Лариса Плотникова.

Анатолий Кочетков занял второе место в спортивной ходьбе среди атлетов в группе «70 и старше». Сама же Лариса Плотникова завоевала две награды: золотую медаль - в метании диска, серебро - в толкании ядра.

«Мы все очень довольны. Очень успешно выступила малочисленная команда Пензенской области. Все рвутся в бой, все готовятся теперь к чемпионату России, который будет проходить в конце сентября в Адлере», - пояснила Лариса Плотникова.

Кроме того, ветераны примут участие еще в одних важных состязаниях - областного значения. Уточняется время проведения.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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