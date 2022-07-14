Спорт

Сборная области отличилась на состязаниях по спортивному туризму

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Несколько раз пензенские ребята поднимались на пьедестал почета всероссийских соревнований по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. Сборная области отличилась в Подмосковье, куда приехали со всей страны сильнейшие команды.

«Заслуга тренера, я думаю, где-то в районе 50%, а другие 50% - это их работа, их самоотдача, потому что, помимо тренировок, которые даем мы, спортсмены должны понимать, что нужно еще тренироваться и развиваться самостоятельно», - сообщил тренер сборной Пензенской области Дмитрий Коновалов.

Они не дают себе поблажек. Кандидат в мастера спорта Константин Дергунов показал отличный результат в категории «Юниоры».

«У меня второе место на личной длинной дистанции, по сумме двух личных дистанций у меня первое место. Результат очень хороший для Пензенской области», - рассказал призер соревнований.

Еще одна воспитанница Дмитрия Коновалова отличилась на соревнованиях и вернулась с них с наградами.

«Болотникова Вероника - за данные соревнования три медали: на двух личных дистанциях, потом по сумме двух дистанций она заняла в своей группе среди девушек (больше 140 спортсменок принимало участие) второе место», - отметил Дмитрий Коновалов.

В Пензенской области - богатые традиции и опыт в подготовке спортсменов. Воспитанники Многофункционального туристско-спортивного центра имени Т. Т. Мартыненко проходят хорошую подготовку. Теперь они тренируются, чтобы показать свое мастерство в Иркутске на первенстве и чемпионате России.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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