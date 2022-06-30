В Засечном стартовало первенство России по плаванию на открытой воде

30.06.2022 | 19:45

В Пензенской области стартовало первенство России по плаванию на открытой воде.

В селе Засечном соревнуются десятки атлетов из разных регионов страны. За рекордами юношей и девушек наблюдает легенда отечественного спорта - 4-кратный олимпийский чемпион по плаванию Владимир Сальников.

«Мы в этом году включили различные мероприятия для детей, для зрителей и уверены, что это отразится на популярности вида спорта. Люди узнают о плавании на воде с другой стороны. Наши спортсмены сейчас преодолевают дистанцию в 10 километров, и средняя скорость у них быстрее, чем 5 километров в час, - это заслуживает внимания», - отметил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

Роман Сулев вновь удовольствовался лишь серебряной медалью. У представителя Тульской области опять не получилось превзойти своего извечного соперника Александра Степанова из Москвы.

«Пропустил - наверное, подготовка подвела. Я отлично готовился, но за неделю до старта заболел и вылетел на три дня из работы. Потом было уже тяжело восстановиться и встать в ту форму, которая была до», - рассказал серебряный призер первенства России по плаванию на открытой воде Роман Сулев.

Зато Софья Вахрушева доплыла до золотой медали. Девушка с трудом вышла из воды после 10 000 метров, которые она преодолела за 2 часа и 9 минут.

«Я посмотрела краем глаза, как эти железные люди с такой выдержкой преодолевают все трудности, плывут на очень длинные дистанции. На самом деле любой вид спорта - это тяжело, поэтому я поздравляю всех с таким прекрасным мероприятием», - произнесла министр физической культуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарева.

Соревнования в Засечном не завершены. Награды первенства будут разыгрывать до 2 июля - как в индивидуальных гонках, так и в эстафетах. А 3-го числа здесь состоится всероссийский турнир по плаванию на открытой воде среди мужчин и женщин.