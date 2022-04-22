Сетевое издание|18+|Пятница|22 апр 2022|22:45
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Ясно |
 

Спорт

В Пензе наградили победителей областных соревнований по самбо

Печать
Telegram

Под легендарную композицию вышли победители областных соревнований по самбо на призы губернатора. Комплекты наград разыгрывались в трех возрастных категориях. Среди тех, кто смог подняться на высшую ступень пьедестала почета, оказались Альберт Куряев и Иван Шашуркин. Ребята выступают в младшей группе, хотя занимаются этим видом спорта довольно долго.

«Нормальные были встречи, соперники были хорошие. Но, как говорится, победит сильнейший, и сильнейший тут нашелся. Мы допускали ошибки, но мы их исправляли», - рассказал победитель соревнований Иван Шашуркин.

«Сегодня я занял первое место. Борьба была достойная, всем спасибо», - отметил победитель соревнований Альберт Куряев.

Состязания не отборочные, тем не менее это не плохой шанс для спортсменов попробовать свои силы. Турнир традиционный, каждый год соревнования проводят в преддверии Дня Победы.

«Чтобы как-то детей заинтересовать. Опять же патриотизм нужно развивать. Кто, если не мы. Чтобы знали, что такой праздник, 9 Мая, существует, что он никуда не делся, не ушел в историю. Забывать такие вещи нельзя», - сообщил главный судья соревнований Олег Можаров.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте