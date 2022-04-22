В Пензе наградили победителей областных соревнований по самбо

22.04.2022 | 21:02

Под легендарную композицию вышли победители областных соревнований по самбо на призы губернатора. Комплекты наград разыгрывались в трех возрастных категориях. Среди тех, кто смог подняться на высшую ступень пьедестала почета, оказались Альберт Куряев и Иван Шашуркин. Ребята выступают в младшей группе, хотя занимаются этим видом спорта довольно долго.

«Нормальные были встречи, соперники были хорошие. Но, как говорится, победит сильнейший, и сильнейший тут нашелся. Мы допускали ошибки, но мы их исправляли», - рассказал победитель соревнований Иван Шашуркин.

«Сегодня я занял первое место. Борьба была достойная, всем спасибо», - отметил победитель соревнований Альберт Куряев.

Состязания не отборочные, тем не менее это не плохой шанс для спортсменов попробовать свои силы. Турнир традиционный, каждый год соревнования проводят в преддверии Дня Победы.

«Чтобы как-то детей заинтересовать. Опять же патриотизм нужно развивать. Кто, если не мы. Чтобы знали, что такой праздник, 9 Мая, существует, что он никуда не делся, не ушел в историю. Забывать такие вещи нельзя», - сообщил главный судья соревнований Олег Можаров.