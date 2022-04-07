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Спорт

В Пензе школьники и учителя сдали нормативы ГТО

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Тестов школьники не боятся - наоборот, они вызывают только положительные эмоции, даже если кто-то и не показал отличный результат. Зато понятно, над чем и для чего нужно поработать.

Школа № 69 приняла участие в пилотном проекте по сдаче ГТО.

«Мы пробуем такую схему: все 100% обучающихся данной школы плюс преподаватели будут сдавать нормативы ГТО. Если раньше другие школы - чисто по желанию, то эта вышла с предложением в 100%-м составе приобщиться к здоровому образу жизни», - отметил директор центра тестирования ГТО Владимир Антонов.

Учитель химии Светлана Громова тест на гибкость сдала на отлично. Сказывается спортивное прошлое и настоящее: раньше занималась танцами, теперь - оздоровительным плаванием.

«Я думаю, мы тоже еще можем показать мастер-класс и дать фору нашим ученикам», - рассказала педагог.

Директор решила сдать норматив по стрельбе.

«Она сделала пристрелочные три выстрела согласно программе, а остальные у нее идут в мишень. По программе ружье калибруется под нее, и она уже хорошо попадает, если умеет стрелять», - пояснил судья ГТО Сергей Самарин.

«Со студенческих времен стреляла. Это очень помогает в жизни - пристреливаться», - прокмментировала директор средней школы № 69 г. Пензы Елена Пикарова.

ГТО - это не соревнования, подчеркивают специалисты центра, а в первую очередь критерий оценки здоровья. Желающих сдать такие нормативы с каждым годом становится больше.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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