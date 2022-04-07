Спортсменам предлагают летом тренироваться не на юге, а в Пензе

07.04.2022 | 14:17

Не все спортсмены смогут поехать летом на тренировочные мероприятия в южные регионы страны. Об этом 5 апреля сообщил первый замминистра физкультуры и спорта Пензенской области Эдуард Копылов на встрече с руководителями федераций.

«Очевидно, что на спортивные сборы на юг могут поехать не все. В настоящее время прорабатывается вопрос создания условий для летних сборов спортсменов на нашей земле. У нас хорошая техническая база. Стоит использовать ее для того, чтобы наши спортсмены тренировались дома», - изложил он ситуацию.

По словам Эдуарда Копылова, сейчас идет сбор информации о спортивных объектах региона, на которых можно было бы проводить летние тренировки.

Также на этой встрече министр спорта Пензенской области Евгения Бочкарева предупредила, что в перспективе возможна отмена званий «Заслуженный мастер спорта России» и «Заслуженный тренер России» и замена их другими титулами.