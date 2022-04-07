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Спорт

Спортсменам предлагают летом тренироваться не на юге, а в Пензе

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Не все спортсмены смогут поехать летом на тренировочные мероприятия в южные регионы страны. Об этом 5 апреля сообщил первый замминистра физкультуры и спорта Пензенской области Эдуард Копылов на встрече с руководителями федераций.

«Очевидно, что на спортивные сборы на юг могут поехать не все. В настоящее время прорабатывается вопрос создания условий для летних сборов спортсменов на нашей земле. У нас хорошая техническая база. Стоит использовать ее для того, чтобы наши спортсмены тренировались дома», - изложил он ситуацию.

По словам Эдуарда Копылова, сейчас идет сбор информации о спортивных объектах региона, на которых можно было бы проводить летние тренировки.

Также на этой встрече министр спорта Пензенской области Евгения Бочкарева предупредила, что в перспективе возможна отмена званий «Заслуженный мастер спорта России» и «Заслуженный тренер России» и замена их другими титулами.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Полностью поддерживаю, нечего по Югам кататься!!!

Гость||

Целиком согласен! На выделенные для спортивных сборов средства целесообразнее отправить на юг чиновников с семьями! Пускай хорошенько отдохнут, им это нужно для плодотворной работы, от них так много зависит!

Гость||

А от спортсменов многое зависит?))

Гость||

penzainform.ru писал(a):

возможна отмена званий «Заслуженный мастер спорта России» и «Заслуженный тренер России» и замена их
Теперь будет только "Незаслуженные"?

Гость||

Гость писал(a):

Полностью поддерживаю, нечего по Югам кататься!!!
Вот очередной дурачёк поддержку высказывает.

Гость||

VЫ ZА

Гость||

Эдуард все решил за всех!!3

Гость||

Одобрямс всё что прикажет наше начальство!

Имя: Гость
Комментарий:

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