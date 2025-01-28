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Общество

Фитнес-тренер: Поход в магазин равен 2-3 тренировкам

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Активное использование услуги по доставке продуктов и отказ от самостоятельных покупок влекут за собой негативные последствия для здоровья.

Об этом «Известиям» рассказал фитнес-тренер DDX Fitness Юрий Аверьянов. Он напомнил, что одна из наболевших проблем современности - малоактивный образ жизни, приводящий к различным заболеваниям.

По словам Юрия Аверьянова, с точки зрения расхода энергии каждый поход в магазин можно сравнить с посещением фитнес-клуба два, а то и три раза в неделю. Поэтому доставка продуктов играет в снижении физической активности не последнюю роль.

«Старайтесь не упускать возможность выйти на улицу за покупками или подышать свежим воздухом во время прогулки», - рекомендовал фитнес-тренер.

Он напомнил, что улучшить самочувствие помогут легкие тренировки или 10 тысяч шагов ежедневно, добрать которые поможет именно поход в магазин.

«Важно интегрировать движение в повседневную жизнь, а не полагаться на такие удобства, как доставка продуктов домой. Отказавшись от нее, вы сделаете шаг навстречу здоровому образу жизни», - резюмировал Юрий Аверьянов.

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