Фитнес-тренер: Поход в магазин равен 2-3 тренировкам

28.01.2025 | 08:06

Активное использование услуги по доставке продуктов и отказ от самостоятельных покупок влекут за собой негативные последствия для здоровья.

Об этом «Известиям» рассказал фитнес-тренер DDX Fitness Юрий Аверьянов. Он напомнил, что одна из наболевших проблем современности - малоактивный образ жизни, приводящий к различным заболеваниям.

По словам Юрия Аверьянова, с точки зрения расхода энергии каждый поход в магазин можно сравнить с посещением фитнес-клуба два, а то и три раза в неделю. Поэтому доставка продуктов играет в снижении физической активности не последнюю роль.

«Старайтесь не упускать возможность выйти на улицу за покупками или подышать свежим воздухом во время прогулки», - рекомендовал фитнес-тренер.

Он напомнил, что улучшить самочувствие помогут легкие тренировки или 10 тысяч шагов ежедневно, добрать которые поможет именно поход в магазин.

«Важно интегрировать движение в повседневную жизнь, а не полагаться на такие удобства, как доставка продуктов домой. Отказавшись от нее, вы сделаете шаг навстречу здоровому образу жизни», - резюмировал Юрий Аверьянов.