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Общество

Пензенские росгвардейцы отработали маневры на FPV-дронах

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Бойцы Росгвардии в Пензенской области провели тренировку, управляя FPV-дронами. Они отрабатывали различные маневры.

Операторы выполняли как простые трюки («флип», «гэп пасс» и «орбит»), так и более сложные, например на большой скорости проникали в здания через окна и маневрировали в помещениях.

С помощью специальных очков бойцы видели то же, что и камера дрона, это требовало хорошей координации.

«Скорость реакции является, пожалуй, важнейшим качеством, коим должен обладать оператор базового дрона. Но на FPV-дроне все воспринимается иначе. Надев очки, сознание оператора переносится в камеру БПЛА, становясь с ним как бы единым целым. Боец начинает воспринимать полет от первого лица, поэтому ему также важно иметь крепкий вестибулярный аппарат», - отметил сотрудник Росгвардии.

Бойцы успешно справились с заданиями и показали хорошие результаты.

Ранее сотрудники спецназа Росгвардии провели учения, на которых укрепили навыки ведения боя, разведки местности и ориентирования в сложной тактической обстановке.

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Источник — видео, фото областного Управления Росгвардии
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