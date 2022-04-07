«Лагуна-УОР» готовится к судьбоносному матчу

07.04.2022 | 20:15

Девушки из футбольного клуба «Лагуна-УОР» готовятся к ответному полуфинальному матчу чемпионата России среди женских команд. В первой игре пензенские спортсменки уступили столичному «Мосполитеху» со счетом 1:3. Теперь нужна только победа.

«Здесь устроит 2:0, 3:1 (дополнительное время), и если больше трех мячей, то мы проходим дальше. Цена этой игры очень большая - можно остаться четвертыми, а можно стать как минимум вторыми. Будем биться за выход в финал», - отметил президент МФК «Лагуна-УОР» Виталий Антонов.

Наталья Пацекина приехала в Пензу два месяца назад. До этого девушка играла в орловской команде и ни разу не участвовала в финальной части регулярных соревнований.

«Я больше себя ощущаю универсалом, а не нападающей, так как больше нахожусь внизу и вижу площадку, где-то могу разыграть, отдать передачи», - пояснила Наталья Пацекина.

«Наша команда сильна в первую очередь молодостью, быстротой и перемещением. Мы любим играть на мяче, и многие команды против нас применяют немножко другую тактику - от обороны сидят и ловят нас на контратаке. Поэтому мы работаем именно над тем, чтобы добавить в атакующих больше агрессии, помимо контроля мяча, мы должны еще агрессивно атаковать», - заявил главный тренер МФК «Лагуна-УОР» Максим Игнатьев.

Судьбоносный матч для пензенских девушек состоится в субботу, 9 апреля, в физкультурно-оздоровительном комплексе «Спутник».