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Спорт

Среднюю Елюзань посетил легендарный Роман Павлюченко

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В начале октября село Средняя Елюзань посетил легендарный нападающий Роман Павлюченко, известный своими феноменальными голами в играх за московский «Спартак», «Тоттенхэм Хотспур» и сборную России.

Футболист провел мастер-класс для юных талантов из команд «New MIX Алга», «New MIX Нур» и «Bundex Елюзань», которые поддерживает группа компаний Snabcentr.

Среднюю Елюзань посетил легендарный Роман Павлюченко

Мероприятие продлилось целый день, предоставляя детям уникальную возможность учиться у одного из лучших бомбардиров в истории российского футбола.

Павлюченко поделился знаниями, опытом, техниками и вдохновил юных игроков на новые достижения.

Среднюю Елюзань посетил легендарный Роман Павлюченко

После мастер-класса состоялся захватывающий турнир между командами сотрудников группы компаний Snabcentr Bundex и New MIX. Этот день стал настоящим праздником спорта, командного духа и дружбы.

Реклама. Заказчик - ООО «Снабцентр», ИНН 5835122382.

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