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Спорт

В Пензе подвели итоги спортивных соревнований семейных команд

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Во дворце спорта «Рубин» прошли зональный этап областного фестиваля «Папа, мама, я - спортивная семья» и соревнования среди семейных команд в рамках городской спартакиады трудовых коллективов Пензы.

«Я уверен, что сегодняшнее мероприятие еще больше сплотит ваши семьи и те, кто сегодня победит, достойны представить Пензу на областных соревнованиях», - обратился к участникам состязаний заместитель главы администрации г. Пензы Олег Денисов.

«Эти соревнования традиционные и проводятся более 15 лет. В связи с введенными ограничениями в последние два года они не проводились, поэтому все семьи откликнулись. Участвуют команды четырех районов города плюс победители муниципальных этапов из Заречного и Кузнецка», - начальник отдела городского спорткомитета Владимир Агапов.

В общей сложности более 40 команд продемонстрировали спортивную удаль на манеже. На трибунах состязались в громкости группы поддержки.

«Умеренно спортивные, без фанатизма - спортзал, по улице побегать, походить, погулять. Дочь очень активная - вот она самая спортивная. Благодаря ей стараемся», - рассказали участники соревнований Александр и Юлия Кострюковы.

Для участников городского этапа фестиваля «Папа, мама, я - спортивная семья» организаторы приготовили ряд испытаний, среди которых - конкурс плакатов, дартс и эстафета, в которой задействованы и дети, и родители.

Не менее зрелищно и азартно прошли состязания команд трудовых коллективов. Уже несколько лет в числе сильнейших - не только в регионе, но и в стране - семья Жаворонкиных.

«На первенстве России в Калуге - III место среди трудовых коллективов. Это было в 2021 году», - уточнил участник соревнований Олег Жаворонкин.

В 2022-м семья снова вошла в число лидирующих среди пензенских команд.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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