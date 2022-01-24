В Пензе устроили соревнования среди слабослышащих спортсменов

24.01.2022 | 20:03

Дана Ворошилова легко преодолела 60-метровую дистанцию. Несмотря на 13-й номер, который многие считают несчастливым, она была на финише первой. Но больше, чем бег, девятиклассница любит другой вид спорта.

«Толкание ядра, конечно, потому что можно качать мышцы», - отметила девушка.

Дана Ворошилова - одна из сотни участников соревнований, которые проходят во дворце спорта «Рубин». Там впервые в истории организовали чемпионат и первенство области среди слабослышащих спортсменов. Также они сдают нормативы комплекса ГТО. Это стрельба из лазерной винтовки, прыжок в длину с места и упражнения на силу, гибкость и быстроту.

«Есть на выбор: 20 раз бросить в кольцо, в обруч и попасть 15 раз (на золотой знак отличия) или попасть из лазерного оружия в цель, не менее 25 очков выбить», - сообщил руководитель центра ГТО г. Пензы Владимир Антонов.

Количество тестов, а также их сложность зависят от возрастной категории сдающих нормативы ГТО. Те, кто удачно пройдет все испытания, получат соответствующие знаки.