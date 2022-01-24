Домашние матчи «Дизелиста» перенесли из-за острой эпидситуации

24.01.2022 | 08:31

В Пензе перенесли на неопределенный срок домашние игры молодежного хоккейного клуба «Дизелист» против череповецкого ХК «Металлург ВО» в рамках первенства НМХЛ, которые должны были состояться 24 и 25 января в СЗК «Дизель-Арена».

В пресс-службе ХК «Дизель» уточнили, что решение принято из-за острой эпидемиологической ситуации. В официальной группе «Дизелиста» в Instagram названа другая причина - болезни игроков.

«Сроки проведения матчей будут определены позднее», - сообщили болельщикам.

В последние дни в Вологодской области, где располагается Череповец, наблюдается резкий рост заболеваемости COVID-19. Так, в воскресенье, 23 января, там выявили 299 случаев заражения. Растут показатели и в Пензенской области. 23-го числа стало известно о 220 новых пациентах.