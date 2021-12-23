В Арбекове спустя 40 лет заменили хоккейную коробку

23.12.2021 | 21:09

Спустя 40 лет старую хоккейную коробку заменили. На базе социокультурного комплекса «Ладожский» торжественно открыли новую ледовую площадку.

Ледовая коробка - одно из самых популярных мест активного отдыха. Чтобы ее опробовать, организовали турнир по хоккею. В нем приняли участие студенты колледжа IT-технологий и сборные команды гимназии № 13, школ № 36 и 67.

Один из спортсменов, Евгений Самаркин, успел оценить хорошо залитый лед и преимущества новой площадки.

«Спасибо всем, кто это организовал. Вечером все закрыто, а хоккейная коробка всегда открыта для всех, поэтому здесь можно хорошо провести время», - отметил ученик школы № 67 г. Пензы.

Теперь у каждого желающего появится шанс попробовать себя в роли хоккеиста или фигуриста.