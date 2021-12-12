«Лагуна-УОР» лидирует в турнирной таблице чемпионата России

12.12.2021 | 18:50

Мини-футбольный клуб «Лагуна-УОР» укрепил свое лидерство в чемпионате России среди женских коллективов.

Пензячки в очередной домашней серии принимали соперниц из ОГУ-КПРФ и сумели добиться двух важных побед. Однако легкими матчи назвать нельзя, орловские студентки сумели организовать достойное сопротивление.

В первом поединке пензенская команда открыла счет еще до перерыва, отличилась Оксана Алемайкина. Но следующего взятия ворот зрителям пришлось ждать долго. Только на последних минутах «Лагуна-УОР» закрепила победу. Голы в активе сестер Самойловых и вратаря Анастасии Куприяновой - 4:0.

Повторный матч поначалу проходил по схожему сценарию. В первом тайме лучший бомбардир чемпионата Мария Самойлова забила уже 15-й мяч в сезоне. Но больше красные орлицы не пропускали, стойко держа оборону. Правда, и сами забить не смогли, что принесло «Лагуне-УОР» еще одну победу со счетом 1:0.

После 12 игр пензячки с 25 очками лидируют в турнирной таблице чемпионата России по мини-футболу.