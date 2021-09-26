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Спорт

В «Буртасах» прошли отборочные соревнования по гимнастике

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Во дворце спорта «Буртасы» провели всероссийские соревнования «Юные грации» общества «Динамо». В Пензу приехали 400 гимнасток из 20 субъектов федерации. В групповых упражнениях участвовали 30 команд.

«Здесь отбираются гимнастки 2009-2010 года рождения, которые выступают по программе первого разряда. От общества «Динамо» мы должны отобрать одну команду в групповых упражнениях и восемь гимнасток в индивидуальной программе», - пояснила зам. главного судьи Ирина Филатова.

Пензенские спортсменки в числе лидеров. Среди тех, кто мечтает показать себя, - Анжелика Кулиш. Свою программу она называет довольно сложной, но посильной.

«Я думаю, что, возможно, попаду в десятку, потому что вчера выступила неплохо. Я не смотрела на соперников, но, мне кажется, они достаточно сильные», - рассказала Анжелика.

Соревнования являются отборочными на всероссийский турнир «Юные гимнастки».

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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