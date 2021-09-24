Спорт

Лопушанский о 8-м поражении «Дизеля»: Будем с кем-то прощаться

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В четверг, 23 сентября, хоккеисты пензенского «Дизеля» потерпели восьмое поражение подряд в рамках регулярного чемпионата ВХЛ.

В домашнем матче с челябинским «Челметом» подопечные Сергея Лопушанского проиграли со счетом 3:4.

«Уже на пятой минуте гости вышли вперед после большинства, реализованного Вадимом Шавеко. Хозяева отыгрались также в большинстве, во втором периоде отличился Данила Платонов.

После перерыва «Челмет» смог дуплетом ударить по желто-синим - сначала Кирилл Кошурников вновь вывел свою команду вперед, затем Андрей Ерофеев установил счет 1:3. Хозяева ответили дублем Платонова и голом Дениса Горбунова (3:3) - и овертайм», - рассказали в пресс-службе ХК «Дизель».

В течение дополнительных пяти минут ситуация не изменилась, поэтому победителя пришлось определять по буллитам, где удача оказалась на стороне гостей.

«Итог матча отрицательный, хотя команда старалась, играла до конца. Есть хоккеисты, которым, скажем мягко, здесь делать нечего. Это ошибка селекции, моя ошибка в том числе. Будем с кем-то прощаться, с кем-то, наверное, прямо в ближайшее время. Занимаемся и поисками вратаря второго, и игроками, которые усилят наш состав», - высказался и. о. главного тренера Сергей Лопушанский.

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Источник — фото hcdizel.ru
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Гость||

Проклятие белой верблюдицы...

Гость||

Лопушанский ))))))

Гость||

с сосбой проститесь наконец

Гость||

Омский ГазМяс в котороый раз проигрывает со счетом 10:0

Гость||

Один по конкурсам красоты спец,куда второго?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Это ошибка селекции, моя ошибка в том числе. Будем с кем-то прощаться,
Это можно считать как заявление по собственному? Дурак тренер если не увидел ошибки до игры.

Гость||

Разогнать всех этих бездельников давно пора. А им ещё и деньги немалые платят

Гость||

Гость писал(a):

с сосбой проститесь наконец
проблема в том что новая власть уже простилась с хоккеем в области

Гость||

Гатальский и пензенский Газмяс просто позор какой-то, может действительно не стоит содержать такую команду?!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Будем с кем-то прощаться, с кем-то, наверное, прямо в ближайшее время
С собой "попрощайся". Не твоё это место, уже всем всё доказал. Мы это проходили

Гость||

Верно, а себя он не видит в этой роли или что возомнил себя ...даже страшно говорить кем.

Гость||

09:33 /// А что новый не любитель хоккея, предпочитает шахматы, лошадью ходить!?

Гость||

Не, русские шашки, бац! и уже в дамках.

Гость||

Естественно такой хоккей нам не нужен и правильно думают, надо распустить команду, нечего самим мучаться и бюджет мучить.

Гость||

А что, разлетятся по городам и весям, кто не хочет перемен есть вакансии сторожа, дворника, грузчика на рохлях.

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Имя: Гость
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