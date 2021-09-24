Лопушанский о 8-м поражении «Дизеля»: Будем с кем-то прощаться

24.09.2021 | 08:48

В четверг, 23 сентября, хоккеисты пензенского «Дизеля» потерпели восьмое поражение подряд в рамках регулярного чемпионата ВХЛ.

В домашнем матче с челябинским «Челметом» подопечные Сергея Лопушанского проиграли со счетом 3:4.

«Уже на пятой минуте гости вышли вперед после большинства, реализованного Вадимом Шавеко. Хозяева отыгрались также в большинстве, во втором периоде отличился Данила Платонов.

После перерыва «Челмет» смог дуплетом ударить по желто-синим - сначала Кирилл Кошурников вновь вывел свою команду вперед, затем Андрей Ерофеев установил счет 1:3. Хозяева ответили дублем Платонова и голом Дениса Горбунова (3:3) - и овертайм», - рассказали в пресс-службе ХК «Дизель».

В течение дополнительных пяти минут ситуация не изменилась, поэтому победителя пришлось определять по буллитам, где удача оказалась на стороне гостей.

«Итог матча отрицательный, хотя команда старалась, играла до конца. Есть хоккеисты, которым, скажем мягко, здесь делать нечего. Это ошибка селекции, моя ошибка в том числе. Будем с кем-то прощаться, с кем-то, наверное, прямо в ближайшее время. Занимаемся и поисками вратаря второго, и игроками, которые усилят наш состав», - высказался и. о. главного тренера Сергей Лопушанский.