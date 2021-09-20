Спорт

«Дизель» расторг контракт с главным тренером после шести поражений

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В пензенском хоккейном клубе «Дизель» сменился наставник. Об этом стало известно в понедельник, 20 сентября.

Как сообщила пресс-служба клуба, контракт с главным тренером Евгением Мухиным расторгли по обоюдному согласию сторон.

«Евгений Георгиевич возглавил клуб накануне минувшего сезона. В рамках текущего чемпионата команда под его руководством провела шесть матчей, потерпев шесть поражений и набрав два очка», - уточнили в ПХК «Дизель».

Пока обязанности главного тренера исполняет Сергей Лопушанский, который в мае 2021 года был назначен на пост генерального менеджера пензенского «Дизеля».

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Гость||

Следующий логический шаг - разогнать эту никчемную 'команду' лузеров с кривыми руками

Гость||

Всего 6 подряд?

Чёт мало, ждём все 10 раз подряд.

Гость||

А кто предложил и утвердил его кандидатуру?

Гость||

Кабельский не мытьем так катаньем своего добьётся. Не захотели строптивцы откаты ему платить, не будет у вас команды. Всё развалит, спрос с него один сколько бабла наварит на ремонтах и премиях

Гость||

Что то Пензаинформ скромно помалкивал про "успехи" Дизеля. Все обрывалось третьим поражением.

Гость||

демидова из футбольного клуба еще выгоните-позорит пензенский футбол

Гость||

Гость писал(a):

Следующий логический шаг - разогнать эту никчемную 'команду' лузеров с кривыми руками
А может кто-то с них кормится,поэтому их держат за счёт налогоплательщиков?

Гость||

Команду развалили, а Мухин виноват? Нет команды -все более менее игроки разбежались вместе с тренером. Просто возьмите и снимитесь с розыгрыша . Зачем выкидывать сотню миллионов на ветер. Никому такой хоккей не нужен!

Гость||

За чем дотационному городу своя хоккейная команда?за много миллионов?пусть ищут спонсоров что будут содержать их.Есть детский спорт что не дофинансирован туда можно средства направить

Гость||

Верните никишова!!!

Гость||

Голопузы!

Модет скинитесь на содержание своих кумиров?

Тренара ему наймете?

Или вам это сборище нужно только как повод побухать?

Гость||

Дизель я буду вашим тренером!Мы всех порвём!!1

Гость||

В че хоть играют?

Гость||

Оставьте команду в покое,нечего на них наезжать.Какой регион,такие и результаты.Если в детский спорт вообще и в хоккей в частности средства практически не вкладываются,чего тогда требовать от команд мастеров,каких результатов?Само по себе, как известно, никогда ничего не бывает.

Гость||

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Имя: Гость
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