«Дизель» расторг контракт с главным тренером после шести поражений

20.09.2021 | 17:44

В пензенском хоккейном клубе «Дизель» сменился наставник. Об этом стало известно в понедельник, 20 сентября.

Как сообщила пресс-служба клуба, контракт с главным тренером Евгением Мухиным расторгли по обоюдному согласию сторон.

«Евгений Георгиевич возглавил клуб накануне минувшего сезона. В рамках текущего чемпионата команда под его руководством провела шесть матчей, потерпев шесть поражений и набрав два очка», - уточнили в ПХК «Дизель».

Пока обязанности главного тренера исполняет Сергей Лопушанский, который в мае 2021 года был назначен на пост генерального менеджера пензенского «Дизеля».