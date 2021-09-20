«Дизель» расторг контракт с главным тренером после шести поражений

В пензенском хоккейном клубе «Дизель» сменился наставник. Об этом стало известно в понедельник, 20 сентября.
Как сообщила пресс-служба клуба, контракт с главным тренером Евгением Мухиным расторгли по обоюдному согласию сторон.
«Евгений Георгиевич возглавил клуб накануне минувшего сезона. В рамках текущего чемпионата команда под его руководством провела шесть матчей, потерпев шесть поражений и набрав два очка», - уточнили в ПХК «Дизель».
Пока обязанности главного тренера исполняет Сергей Лопушанский, который в мае 2021 года был назначен на пост генерального менеджера пензенского «Дизеля».
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