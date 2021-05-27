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Спорт

В пензенский «Дизель» вернулся Сергей Лопушанский

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Сергей Лопушанский занял пост генерального менеджера пензенского «Дизеля». Об этом сообщил врио министра физкультуры и спорта области Григорий Кабельский на встрече с болельщиками в четверг, 27 мая.

«Я рад вернуться в Пензу. С сегодняшнего дня начинаю работу по формированию тренерского штаба и состава команды на следующий сезон. Не хочется торопиться, чтобы не принять неверных решений», - отметил Лопушанский. Его слова приводит пресс-служба «Дизеля».

Сергей Лопушанский - воспитанник пензенского хоккея. Выступал за «Дизелист», «Нефтяник» (Альметьевск) , «Южный Урал» (Орск) , «Коминефть» (Нижний Одес), «Питео» (Питео, Швеция).

Тренерскую карьеру также начал в Пензе - с «Дизеля-94». В сезоне-2016/2017 Сергей Лопушанский был главным тренером «Дизеля». С его приходом связывалась надежда на выход команды в плей-офф и преодоление как минимум первого круга, а также на возвращение зрителей на трибуны. Однако поставленные перед хоккеистами задачи выполнить не удалось, работу тренерского штаба признали неудовлетворительной, и 16 марта 2017-го было принято решение не продлевать контракт с наставником.

После этого Лопушанский тренировал «Нефтяник-2003», а в мае 2019-го стал генеральным менеджером «Дизеля». На этом посту он провел год. После него место занимал Вадим Аверкин.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

С его приходом связывалась надежда на выход команды в плей-офф и преодоление как минимум первого круга, а также на возвращение зрителей на трибуны. Однако поставленные перед хоккеистами задачи выполнить не удалось, работу тренерского штаба признали неудовлетворительной,
Действительно, кого же как не его снова нанять.

Гость||

Да почему же вот все у нас так? Все не как в цивилизованном мире.

Гость||

Больше на хрен нигде не нужен?

Гость||

Хуже варианта сложно придумать. Лопушанский уже показал себя плохим руководителем и менеджером. Как же надо не любить Дизель, чтобы назначить его опять. Создается впечатление что это не просто так

Гость||

С такой ряхой его надо на ворота ставить.Ни одна шайба не пролетит!

Гость||

Лучше бы Гатальского из ГазМяса взяли. Ну и что, что футболист.

Гость||

Пофиг кого поставят, лишь бы денег из бюджета не выделяли.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сергей Лопушанский занял пост генерального менеджера пензенского «Дизеля»
Ура, лучший тренер вернулся.

Гость||

Вроде бюджет на сезон будет 160 лямов только. С такими копейками лидерами не стать

Гость||

Где тролль кабельского? «Голопузы,латентные,разогнать, палки»?

Все задача выполнена? Дизель развален? Эта ряха на откаты сходу подписалась?

Рыбак рыбака видит из далека . Кабельского отовсюду поперли и этого такого же приволок «берибожечтонамнегоже»

Жаль Пензенский хоккей, сгинул в борьбе с чудо-министром .

Хотя никто не устоял. Ни баскетбол,ни волейбол,ни регби, ни водный спорт.

Не по чинам быдлу буртасскому детей спортом занимать. Не заслужмливают

Гость||

Серьёзный гражданин.Сразу захотелось взять клюшку и ускориться по краю.

Гость||

Разогнать и забыть это позорище

Гость||

С его приходом связывалась надежда на выход команды в плей-офф и преодоление как минимум первого круга, а также на возвращение зрителей на трибуны. Однако поставленные перед хоккеистами задачи выполнить не удалось, работу тренерского штаба признали неудовлетворительной, и 16 марта 2017-го было принято решение не продлевать контракт с наставником.

Как говорится: НА ТЕЖЕ ГРАБЛИ....ОБИДНО...

Гость||

Гость писал(а):

> Разогнать и забыть это позорище

Вы о министре Кабельскому?

Ничего другого для разгона нет

Гость||

Какое интеллектуальное лицо,так и живем.

Имя: Гость
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