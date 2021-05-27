В пензенский «Дизель» вернулся Сергей Лопушанский

27.05.2021 | 20:23

Сергей Лопушанский занял пост генерального менеджера пензенского «Дизеля». Об этом сообщил врио министра физкультуры и спорта области Григорий Кабельский на встрече с болельщиками в четверг, 27 мая.

«Я рад вернуться в Пензу. С сегодняшнего дня начинаю работу по формированию тренерского штаба и состава команды на следующий сезон. Не хочется торопиться, чтобы не принять неверных решений», - отметил Лопушанский. Его слова приводит пресс-служба «Дизеля».

Сергей Лопушанский - воспитанник пензенского хоккея. Выступал за «Дизелист», «Нефтяник» (Альметьевск) , «Южный Урал» (Орск) , «Коминефть» (Нижний Одес), «Питео» (Питео, Швеция).

Тренерскую карьеру также начал в Пензе - с «Дизеля-94». В сезоне-2016/2017 Сергей Лопушанский был главным тренером «Дизеля». С его приходом связывалась надежда на выход команды в плей-офф и преодоление как минимум первого круга, а также на возвращение зрителей на трибуны. Однако поставленные перед хоккеистами задачи выполнить не удалось, работу тренерского штаба признали неудовлетворительной, и 16 марта 2017-го было принято решение не продлевать контракт с наставником.

После этого Лопушанский тренировал «Нефтяник-2003», а в мае 2019-го стал генеральным менеджером «Дизеля». На этом посту он провел год. После него место занимал Вадим Аверкин.