Спорт

В Пензе наградили мастеров спорта и судей всероссийской категории

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Выполнивших нормативы на разряд пловцов, гимнастов, борцов и представителей других видов спорта чествовали во дворце единоборств «Воейков». Им вручили заслуженные награды.

«Поздравляю с достигнутым результатом! Мастер спорта - это одна из первых ступеней к большому спорту», - отметил врио министра физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Маргарита Авдонина 20 лет шла к своему профессиональному разряду, а оказалось, что стала единственным мастером спорта в регионе в дисциплине «Дистанционные конные пробеги».

«Непередаваемые ощущения. Приложила все свои силы, время, годы потратила. Я была очень счастлива», - поделилась Маргарита.

Кроме того, пригласили и судей, удостоенных категории всероссийского уровня. Таких специалистов в регионе можно пересчитать по пальцам.

«Сдаем судейский экзамен, проходим судейские семинары, обязательно практика на каждой ступени у нас есть. Нужно отсудить количество муниципальных, областных и всероссийских соревнований», - рассказал судья всероссийской категории Максим Спирягин.

В Пензенской области на 14 мастеров спорта и на 4 судей всероссийской категории стало больше.

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Источник — ТРК «Наш дом», Ольга Сальникова
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