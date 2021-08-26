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Спорт

В Пензе стартовал чемпионат России по велоспорту BMX

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Гонка на время положила начало чемпионату России по велоспорту BMX. На велотреке «Сатурн» за звание чемпионов поборются 9 команд страны.

«Основные, кто развивает BMX велоспорт, Санкт-Петербург, Москва, Московская область, Брянск, Омск, Мордовия - это самые сильные гонщики на данный момент», - сообщил президент Федерации велосипедного спорта Пензенской области Сергей Монькин.

Петербургский спортсмен Илья Бескровный - чемпион юношеских Олимпийских игр 2018 года, со своей командой в Пензу приехал еще две недели назад, чтобы подготовиться к заезду.

«Каждую кочку, каждый нюанс трассы, чтобы на соревнованиях проехать на достойном уровне. Трасса очень хорошая, особенно на российском уровне. За границей маленько ушли вперед, мы маленько отстаем. Но если брать пензенскую трассу, она очень хорошая», - отметил Илья Бескровный.

Соревнования проходят с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Помимо гонки на время спортсменов ожидает олимпийская дисциплина и командный заезд. По итогам чемпионата России шесть лучших гонщиков будут заявлены в национальную сборную.

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Источник — ТРК «Наш дом», Ольга Сальникова
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Гость||

Не нужен он пензе глупый вид спорта

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