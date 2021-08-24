Сетевое издание|18+|Вторник|24 авг 2021|10:54
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |

Спорт

В состав «Дизеля» в новом сезоне вошли 32 игрока

Печать

Пензенский «Дизель» определился с составом на новый сезон. В соревнованиях, которые в сезоне-2021/22 будут называться «Париматч ВХЛ - Кубок Шелкового пути», играть за Пензу предстоит 32 спортсменам.

В пресс-службе клуба рассказали, что для участия в чемпионате заявлены вратари Андрей Суханов и Игорь Устинский, защитники Антон Антонов, Владислав Воропаев, Дмитрий Киселев, Михаил Козлов, Богдан Конюшков, Виталий Люлько, Андрей Миронов, Егор Морозов, Зигурдс Подзиньш, Антон Савельев и Егор Цветков, нападающие Антон Андриянов, Михаил Балашов, Сергей Большаков, Денис Горбунов, Владимир Джиг, Никита Емельянов, Дмитрий Желнеровский, Кирилл Казаков, Антон Ковалев, Кирилл Лебедев, Никита Ли, Никита Луховской, Максим Махрин, Андрей Мнихович, Кирилл Монахов, Илья Павлюков, Данила Платонов, Игорь Угольников и Алексей Факиров.

Пензенцы начнут соревнования на выезде. 5 сентября они сыграют против ХК «Химик» в Воскресенске, 7-го - против ХК «Рязань», 9-го - против «Динамо СПб», 11-го - против еще одного питерского клуба «СКА-Нева».

На лед «Дизель-Арены» пензенские спортсмены выйдут 17 сентября, играть будут против орского «Южного Урала». 19-го числа состоится матч против курганского «Зауралья», 21-го - против ХК «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы, 23-го - против челябинского «Челмета».

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте