В состав «Дизеля» в новом сезоне вошли 32 игрока

24.08.2021 | 09:37

Пензенский «Дизель» определился с составом на новый сезон. В соревнованиях, которые в сезоне-2021/22 будут называться «Париматч ВХЛ - Кубок Шелкового пути», играть за Пензу предстоит 32 спортсменам.

В пресс-службе клуба рассказали, что для участия в чемпионате заявлены вратари Андрей Суханов и Игорь Устинский, защитники Антон Антонов, Владислав Воропаев, Дмитрий Киселев, Михаил Козлов, Богдан Конюшков, Виталий Люлько, Андрей Миронов, Егор Морозов, Зигурдс Подзиньш, Антон Савельев и Егор Цветков, нападающие Антон Андриянов, Михаил Балашов, Сергей Большаков, Денис Горбунов, Владимир Джиг, Никита Емельянов, Дмитрий Желнеровский, Кирилл Казаков, Антон Ковалев, Кирилл Лебедев, Никита Ли, Никита Луховской, Максим Махрин, Андрей Мнихович, Кирилл Монахов, Илья Павлюков, Данила Платонов, Игорь Угольников и Алексей Факиров.

Пензенцы начнут соревнования на выезде. 5 сентября они сыграют против ХК «Химик» в Воскресенске, 7-го - против ХК «Рязань», 9-го - против «Динамо СПб», 11-го - против еще одного питерского клуба «СКА-Нева».

На лед «Дизель-Арены» пензенские спортсмены выйдут 17 сентября, играть будут против орского «Южного Урала». 19-го числа состоится матч против курганского «Зауралья», 21-го - против ХК «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы, 23-го - против челябинского «Челмета».