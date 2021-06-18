Регбисты пензенского «Локомотива» готовятся к новому сезону

18.06.2021 | 21:00

Регбисты «Локомотива» вышли из краткосрочного отпуска. После завершения сезона-2020/2021 спортсменам был предоставлен двухнедельный отдых, после чего сразу началась подготовка к следующему чемпионату. Основные пункты программы - общая оценка физического состояния и сдача тестов.

Однако состав представлен не весь: игроки сборной России по «семерке» - уже в расположении команды, вскоре в Москву отправятся и члены национальной дружины по регби-15.

«Это дополнительно мотивирует, потому что у сборной сейчас очень ответственные игры - отборочный цикл. Мы относимся со всей серьезностью», - рассказал нападающий РК «Локомотив-Пенза» Виктор Гресев.

Практически сразу же команда вышла на поле стадиона «Первомайский», где за силовыми тестами последовала беговая программа, включающая задания на выносливость. Игровые тренировки пока ведутся в облегченном режиме, но уже вскоре пойдет серьезная работа. Игроки, тренеры, руководство клуба понимают, что в предыдущем сезоне была установлена высокая планка и ее надо поддерживать.

«Хотим бороться и доказывать, что мы - один из сильнейших клубов России. Мы усилили некоторые позиции, будем надеяться, что порадуем болельщиков», - заявил генеральный директор РК «Локомотив-Пенза» Игорь Бармапов.

В начале июля регбийная команда соберется в Пензе и продолжит подготовку к новому сезону. Старт вновь получится домашним: 10 и 11 июля на стадионе «Первомайский» пройдет 1-й тур чемпионата России по регби-7.