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Спорт

Пензенские самбистки воздержались от рукопожатий на первенстве мира

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Во вторник, 15 октября, в Пензу вернулись самбистки Софья Солуянова и Анастасия Попова, которые стали победительницами молодежного первенства мира, прошедшего в минувшие выходные на Кипре.

Девушки более 10 лет занимаются самбо под руководством тренера Виталия Солуянова. За их плечами - победы на престижных российских и международных соревнованиях.

17-летняя Софья Солуянова - трехкратная чемпионка мира, чемпионка Европы и пятикратная чемпионка России. 17-летняя Анастасия Попова - чемпионка мира, чемпионка Европы и двукратная чемпионка России.

«Я переживал, что у девочек в сезоне было всего лишь 2 старта. Это очень мало для спортсменов. Но на первенстве мира они показали соперникам, что Россия остается лидером в борьбе», - прокомментировал тренер победу своих подопечных.

Пензенские самбистки воздержались от рукопожатий на первенстве мира

На молодежном первенстве мира были представлены 33 страны.

«На участниц из России Анастасию Попову и Софью Солуянову оказывалось значительное психологическое давление со стороны как спортсменок-соперниц, так и зрителей. Выступая под нейтральным флагом, спортсменки воздержались от приветственных рукопожатий с соперницами», - сообщили в областном министерстве физкультуры и спорта.

В категории, где выступала Софья Солуянова (до 47 кг), насчитывалось 15 участниц. Пензячка победила в 4 поединках.

В группе Анастасии Поповой (до 50 кг) было 9 самбисток. Девушка уверенно одержала верх в 3 схватках, завершив их досрочно.

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Источник — фото Международной федерации самбо
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