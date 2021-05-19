В Пензе пловцы с особенностями здоровья участвуют в спартакиаде

19.05.2021 | 20:37

В программе Всероссийской спартакиады Специальной Олимпиады - два вида: плавание на короткой воде и скоростной бег на роликовых коньках. Из 32 регионов страны приехали участники с особенностями здоровья.

«Я уверен, что это даст огромный толчок дальнейшему развитию, повышению вашего спортивного мастерства, уверен, что вы достигнете результатов», - произнес врио заместителя министра физической культуры и спорта Пензенской области Сергей Никишин.

«Они вначале проплывают предварительные дистанции - так называемое дивизионирование. По предварительным результатам они расставляются в дивизионы по своим силам и физическим возможностям», - пояснил руководитель регионального отделения «Специальной Олимпиады России» Валерий Ильин.

Пензенскую область на водных дорожках представили 17 спортсменов, в том числе Валерия Казеева. В 2018-м она стала серебряным призером Всероссийской спартакиады детей-инвалидов.

«Соревнования эти у меня не первые - я плавала в Йошкар-Оле, в Санкт-Петербурге. Везде плаваю. Сегодня плаваю на спине», - отметила Валерия.

«Самая главная задача Специальной Олимпиады - это благодаря занятиям адаптивной физической культурой, спортом адаптировать данную категорию инвалидов к жизни в социуме», - подчеркнул Валерий Ильин.

Соревнования по плаванию продлятся несколько дней.