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Общество

В Пензе услуги соцтакси предложили распространить на участников СВО

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Услуги социального такси необходимо предоставлять более широкому кругу граждан. Так считает депутат Алексей Иванов, обозначивший свою позицию на сессии гордумы в пятницу, 29 марта.

«Социальное такси у нас в принципе обслуживает только людей с определенной группой инвалидности, но в свете проведения специальной военной операции, буду честным, количество таких людей у нас будет прибавляться. Уже прибавляется.

Я в прошлом году предлагал пересмотреть работу этого проекта. Дело в том, что он у нас распространяется только на инвалидов-колясочников. У нас будет прибавка не только инвалидов-колясочников, но и полностью лежачих, которым все равно нужны будут медицинская помощь, реабилитация, те же самые какие-то социальные услуги», - пояснил депутат.

По его словам, сейчас к нему обращаются те, кому отказали в помощи.

«Их отправляют в частные организации, которые занимаются предоставлением таких же услуг - доставляют до медучреждений. А наш проект соцуправления к ним никакого отношения законодательно не имеет.

Я очень прошу Александра Николаевича (главу города Александра Басенко. - Прим. ред.) рассмотреть возможность расширения полномочий. Может быть, стоит перевести этот проект, допустим, в то же самое управление транспорта, может, они более грамотно подойдут к исполнению этих функций и обязанностей», - завершил свою мысль Алексей Иванов.

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