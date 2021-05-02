Спорт

В Бековском районе мотокроссмены состязались в непростых условиях

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Бековский район принимает гостей - спортсменов из 18 регионов страны. Это почти двести человек. Они прибыли на первый этап чемпионата и первенства Приволжского федерального округа по мотокроссу, а также на второй этап Кубка России.

Начало состязаниям было положено в середине апреля в Краснодарском крае, третий этап состоится в конце июня в Ульяновске.

«Это такой технический вид спорта, который закаляет характер, с одной стороны, а с другой стороны - формирует привязанность к техническим навыкам, навыкам управления мотоциклом», - сказал на открытии соревнований врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

Состязаться довелось в условиях непростых: лил дождь, сильный ветер сбивал с ног. Но мотокроссмены, и дети и взрослые, действительно закаленные люди, они справлялись.

Соревнования проходили в восьми классах мотоциклов, с объемом двигателя 50 кубических сантиметров, 65, 85 и других. Сборную Пензенской губернии представляли 35 участников, 10 из них из Бековского района, остальные - из клуба «Сура» областного центра.

Протяженность трассы 2 км, оборудовано 15 трамплинов. И хотя погода старалась усложнить преодоление препятствий, мотогонщики стремились к победе. Болельщики стали очевидцами серьезной бескомпромиссной борьбы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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