Спорт

Городские соревнования «Орленок» объединили 24 школьные команды

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Территория детского (юношеского) центра «Спутник» превратилась в полосу препятствий. Пройти ее пришлось школьникам. Ученики старших классов приняли участие в городских соревнованиях по военно-прикладным видам спорта «Орленок».

Представители 24 команд борются за победу. В каждой - по восемь человек, молодые люди и девушки.

Егор Куфенко - представитель лицея № 2.

«Удовольствие в том, что ты чувствуешь адреналин, ты бежишь, стараешься, пробуешь то, что раньше никогда не делал», - рассказал он.

«Лучшая команда от каждого района выходит на областной «Орленок», который пройдет в мае этого года», - сообщила главный секретарь соревнований Светлана Андреева.

Школьники соберутся на территории одного из летних лагерей.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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Территория детского (юношеского) центра «Спутник» превратилась в полосу препятствий. Пройти ее пришлось школьникам. Ученики старших классов приняли участие в городских соревнованиях по военно-прикладным видам спорта «Орленок».

{PHOTO:2}

Представители 24 команд борются за победу. В каждой - по восемь человек, молодые люди и девушки.

{PHOTO:3}

Егор Куфенко - представитель лицея № 2.

«Удовольствие в том, что ты чувствуешь адреналин, ты бежишь, стараешься, пробуешь то, что раньше никогда не делал», - рассказал он.

{PHOTO:4}

«Лучшая команда от каждого района выходит на областной «Орленок», который пройдет в мае этого года», - сообщила главный секретарь соревнований Светлана Андреева.

{PHOTO:5}

Школьники соберутся на территории одного из летних лагерей.

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