Городские соревнования «Орленок» объединили 24 школьные команды

Территория детского (юношеского) центра «Спутник» превратилась в полосу препятствий. Пройти ее пришлось школьникам. Ученики старших классов приняли участие в городских соревнованиях по военно-прикладным видам спорта «Орленок».
Представители 24 команд борются за победу. В каждой - по восемь человек, молодые люди и девушки.
Егор Куфенко - представитель лицея № 2.
«Удовольствие в том, что ты чувствуешь адреналин, ты бежишь, стараешься, пробуешь то, что раньше никогда не делал», - рассказал он.
«Лучшая команда от каждого района выходит на областной «Орленок», который пройдет в мае этого года», - сообщила главный секретарь соревнований Светлана Андреева.
Школьники соберутся на территории одного из летних лагерей.
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Территория детского (юношеского) центра «Спутник» превратилась в полосу препятствий. Пройти ее пришлось школьникам. Ученики старших классов приняли участие в городских соревнованиях по военно-прикладным видам спорта «Орленок».
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Представители 24 команд борются за победу. В каждой - по восемь человек, молодые люди и девушки.
{PHOTO:3}
Егор Куфенко - представитель лицея № 2.
«Удовольствие в том, что ты чувствуешь адреналин, ты бежишь, стараешься, пробуешь то, что раньше никогда не делал», - рассказал он.
{PHOTO:4}
«Лучшая команда от каждого района выходит на областной «Орленок», который пройдет в мае этого года», - сообщила главный секретарь соревнований Светлана Андреева.
{PHOTO:5}
Школьники соберутся на территории одного из летних лагерей.