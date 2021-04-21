Городские соревнования «Орленок» объединили 24 школьные команды

21.04.2021 | 19:58

Территория детского (юношеского) центра «Спутник» превратилась в полосу препятствий. Пройти ее пришлось школьникам. Ученики старших классов приняли участие в городских соревнованиях по военно-прикладным видам спорта «Орленок».

Представители 24 команд борются за победу. В каждой - по восемь человек, молодые люди и девушки.

Егор Куфенко - представитель лицея № 2.

«Удовольствие в том, что ты чувствуешь адреналин, ты бежишь, стараешься, пробуешь то, что раньше никогда не делал», - рассказал он.

«Лучшая команда от каждого района выходит на областной «Орленок», который пройдет в мае этого года», - сообщила главный секретарь соревнований Светлана Андреева.

Школьники соберутся на территории одного из летних лагерей.