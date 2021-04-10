Спорт

В Пензе чемпионат по вейкбордингу впервые провели в бассейне

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Водный слалом, акробатика, прыжки - все это вейкбординг. Соревнования по экстремальному виду спорта в бассейне в Пензе проходят впервые. 23 участника из Пензы, Самары, Саратова, Тольятти, Москвы, Ульяновска выполняют трюки.

«Трамплин (кикер) и прыжки с воды (флэтзона) - спортсмен имеет право сделать четыре элемента. Все прыжки идут в зачет», - пояснил организатор соревнований Сергей Мосягин.

При помощи механизированной канатно-буксировочной установки спортсмены развивают высокую скорость и словно летят по воде.

«Я хорошо прыгнул. Занимаюсь два года», - рассказал участник соревнований из Тольятти Платон Каратуша.

«Мечтаем об одном - чтобы у нас был парк круговой лебедки. То есть не просто открытая или закрытая вода, а именно парк, где можно проводить соревнования чемпионата России», - отметил президент Федерации воднолыжного спорта Пензенской области Сергей Кавтаскин.

Вейкбординг в Пензенской области если не находится на гребне волны, то стремительно движется в этом направлении, набирая обороты.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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