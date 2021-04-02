В Пензе подходит к концу первенство России по спортивной гимнастике

02.04.2021 | 19:38

В «Буртасах» близится к завершению первенство России по спортивной гимнастике среди юниорок и девушек. Участницы состязаний разыгрывают награды в многоборье.

По итогам двух соревновательных дней лидерами у перворазрядниц, кандидаток и мастеров являются представительницы Москвы, Ленинградской, Тюменской, Владимирской областей, а также Краснодарского края и Чувашской Республики. Пензенские спортсменки на помост не вышли.

«Этот возраст у нас в Кузнецке, они ездили на отбор, но здесь очень ограниченное количество участников. И по рейтингу, и очкам допускаются по итогам года», - рассказал директор СДЮСШОР по гимнастике им. Н. Лавровой Валерий Старкин.

Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина - тренер молодежной сборной страны. В родном для себя зале она присматривалась к будущим звездам отечественного спорта.

«Критерии - это не места занятые, а, так сказать, материал, из которого можно будет сделать хороших гимнасток, у кого есть талант, который виден. Самое главное - отобрать 2007-2008 год, так как именно этот год попадает на первенство Европы. Очень важно как можно больше найти девочек, которые могли бы попасть в команду», - пояснила Алия Мустафина.

На всероссийский турнир в Пензе заявилось более 120 гимнасток из 36 регионов страны. В выходные их ждут финалы соревнований в отдельных видах.