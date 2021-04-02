Спорт

В Пензе подходит к концу первенство России по спортивной гимнастике

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В «Буртасах» близится к завершению первенство России по спортивной гимнастике среди юниорок и девушек. Участницы состязаний разыгрывают награды в многоборье.

По итогам двух соревновательных дней лидерами у перворазрядниц, кандидаток и мастеров являются представительницы Москвы, Ленинградской, Тюменской, Владимирской областей, а также Краснодарского края и Чувашской Республики. Пензенские спортсменки на помост не вышли.

«Этот возраст у нас в Кузнецке, они ездили на отбор, но здесь очень ограниченное количество участников. И по рейтингу, и очкам допускаются по итогам года», - рассказал директор СДЮСШОР по гимнастике им. Н. Лавровой Валерий Старкин.

Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина - тренер молодежной сборной страны. В родном для себя зале она присматривалась к будущим звездам отечественного спорта.

«Критерии - это не места занятые, а, так сказать, материал, из которого можно будет сделать хороших гимнасток, у кого есть талант, который виден. Самое главное - отобрать 2007-2008 год, так как именно этот год попадает на первенство Европы. Очень важно как можно больше найти девочек, которые могли бы попасть в команду», - пояснила Алия Мустафина.

На всероссийский турнир в Пензе заявилось более 120 гимнасток из 36 регионов страны. В выходные их ждут финалы соревнований в отдельных видах.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

бежит спортсмен

куда бежит зачем бежит

мозгов то нет а все бежит

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