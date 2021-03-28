Спорт

«Дизелисту» осталось одержать одну победу для выхода в полуфинал

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Хоккеисты «Дизелиста» уверенно стартовали в четвертьфинальной серии розыгрыша Кубка регионов. На данной стадии плей-офф пензенцы встретились с клубом из Липецка, который в предыдущем раунде выбил соперников из Перми, имеющих более высокий рейтинг.

Пензенская молодежка усвоила урок и домашние поединки провела дисциплинированно. В первой игре серии липчане открыли счет, но желто-синяя команда ответила дублем Кирилла Монахова и голом Александра Агапова.

И хотя гости сражались до последнего и сумели еще раз огорчить вратаря хозяев, победа досталась «Дизелисту» - 3:2.

Во втором матче столь же бескомпромиссная борьба продолжалась до его середины, и снова пензенцы имели отрыв в одну шайбу. Но за 7 минут заключительного отрезка игры хозяева сумели отличиться четырежды, чем окончательно деморализовали соперника.

Горожане так и не оправились от удара, и «Дизелист» снова выигрывает. На этот раз крупно - 7:2.

Серия переезжает в Липецк, где пензенцам для выхода в полуфинал турнира нужно одержать одну победу. Встречи пройдут в среду и, если понадобится, в четверг.

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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