«Дизелисту» осталось одержать одну победу для выхода в полуфинал

28.03.2021 | 20:20

Хоккеисты «Дизелиста» уверенно стартовали в четвертьфинальной серии розыгрыша Кубка регионов. На данной стадии плей-офф пензенцы встретились с клубом из Липецка, который в предыдущем раунде выбил соперников из Перми, имеющих более высокий рейтинг.

Пензенская молодежка усвоила урок и домашние поединки провела дисциплинированно. В первой игре серии липчане открыли счет, но желто-синяя команда ответила дублем Кирилла Монахова и голом Александра Агапова.

И хотя гости сражались до последнего и сумели еще раз огорчить вратаря хозяев, победа досталась «Дизелисту» - 3:2.

Во втором матче столь же бескомпромиссная борьба продолжалась до его середины, и снова пензенцы имели отрыв в одну шайбу. Но за 7 минут заключительного отрезка игры хозяева сумели отличиться четырежды, чем окончательно деморализовали соперника.

Горожане так и не оправились от удара, и «Дизелист» снова выигрывает. На этот раз крупно - 7:2.

Серия переезжает в Липецк, где пензенцам для выхода в полуфинал турнира нужно одержать одну победу. Встречи пройдут в среду и, если понадобится, в четверг.