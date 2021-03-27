Спорт

В Пензе начались областные соревнования по водному туризму

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В «Буртасах» проходят открытые областные соревнования по спортивному туризму. На гладь бассейна спускают катамараны и каяки. Участникам - а их около 150 - предстоит преодолеть водную дистанцию: совершить маневр и пройти 10 условных ворот.

«В бассейне проще, потому что нет течений, нет естественных препятствий. Но этот вид мы проводим именно в зимнее время, чтобы спортсмены держали себя в тонусе, не расслаблялись, готовились к летнему периоду», - пояснил директор областной станции юных туристов им. Т. Т. Мартыненко Павел Зелепугин.

«У катамарана широкое неудобное весло. Больше приучился к каяку», - рассказал участник соревнований Артем Зелепугин.

Соревнования открытые, поэтому наряду с воспитанниками местных туристических клубов Пензы, Нижнеломовского, Мокшанского районов пробуют свои силы на воде и делегаты из Самарской области - студенты вуза.

«Приятно были удивлены: количество участников, уровень подготовки стартов - в общем, молодцы!» - оценил представитель Самарской области Федор Родичев.

Каждый участник носит на плече электронный чип, который считывает, за сколько пройдена дистанция. Контрольное время - пять минут, но туристы, которые вольно чувствуют себя на катамаране, справляются с заданием даже быстрее.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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На байдарке? В ванной? Дальше то куда бечь от ТАКОГО туризма?

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