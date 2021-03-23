Спорт

В Каменке около 200 спортсменов приняли участие в лыжном турнире

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Дорожки центрального парка культуры и отдыха города Каменки оккупировали лыжники. Около 200 спортсменов из разных районов области прибыли на открытый турнир.

«Лыжный сезон очень короткий. Этих соревнований не всегда достает, чтобы наши лыжники показали все свое мастерство. Сегодня замечательный повод провести открытые соревнования Каменского района по лыжным гонкам и собрать здесь сильнейших спортсменов», - сообщила и. о. главы администрации Каменского района Ольга Логачева.

Это не просто лыжные соревнования, а мемориальные старты, посвященные ушедшим из жизни тренерам и преподавателям физкультуры и спорта - тем, кого любили и уважали.

Участие приняли и юные, и взрослые спортсмены, и ветераны. Николаю Богомолову без малого 80 лет.

«Давно я не принимал участие, наверное, год целый», - рассказал пенсионер.

Мемориальный лыжный турнир провели в Каменке во второй раз. В этом году им закрыли сезон.

«Все очень круто, нам понравилось, приедем обязательно когда-нибудь еще раз. В парке бежать - вообще зачет», - отметили спортсменки.

Победители этих соревнований получили грамоты и ценные призы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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Лыжники чаще всего от допинг-контроля страдают.

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