Спорт

На полигоне «Бизон» под Саловкой для зрителей устроят забег по грязи

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2 и 3 мая на автополигоне «Бизон» возле села Саловка Пензенского пройдет Кубок губернатора Пензенской области «Трофи-рубеж 2021».

В нем примут участие более 50 экипажей из Пензенской, Нижегородской, Ульяновской, Самарской, Саратовской, Тамбовской областей, Республики Мордовии и других регионов России.

«Уникальный рельеф автополигона «Бизон» позволяет видеть всю трассу. Зрители смогут наблюдать прохождение экипажами реки вброд, преодоление болота, ям, траншей и холмов. Кроме того, гостей соревнований ждет развлекательная программа с конкурсами и призами, а самые отважные зрители смогут принять участие в забеге по грязи «Бизонище Челлендж» через полосу препятствий», - рассказали в пресс-службе правительства Пензенской области.

На старт выйдут спортсмены на автомобилях, подготовленных по техническим требованиям шести зачетных классов:

- ТР-0 (полностью стандартные автомобили с колесной формулой 4×4);

- ТР-0.5 (стандартные автомобили с колесной формулой 4×4, с установленными колесами большего диаметра и с измененной амортизационной системой);

- ТР-1 (подготовленные автомобили с колесной формулой 4×4, оснащенные электрической лебедкой);

- ТР-2 (подготовленные автомобили с колесной формулой 4×4, оснащенные двумя электрическими лебедками);

- ТР-3 (прототипы - специально созданные для бездорожья транспортные средства);

- ТР-А (открытый класс, без ограничений).

Основной гоночный день - 2 мая. 3-го в 10:00 состоится награждение победителей.

«Трофи-рубеж» ежегодно проводится в Пензенской области с 2015 года и собирает около 5 000 зрителей. Проведение гонки приурочено ко Дню Победы.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

На полигоне «Бизон» под Саловкой для зрителей устроят забег по грязи
Зачем месить гряз к:

penzainform.ru писал(a):

Проведение гонки приурочено ко Дню Победы.
А?

Гость||

Всю зиму тренировались в городе,когда снег не убран и дороги в ямах?

Гость||

Гость писал(a):

Зачем месить гряз к:

penzainform.ru писал(a):

Проведение гонки приурочено ко Дню Победы.

А?

Это тебе напоминание: чтобы победить нацизм, надо сначала было грязь и снег в полях помесить.

Имя: Гость
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