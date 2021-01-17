Во дворце спорта «Воейков» свои умения показали борцы грэпплинга

17.01.2021 | 19:45

Во дворце спорта «Воейков» проходит чемпионат Пензенской области по грэпплингу. Этот вид борьбы в регионе появился недавно, но активно развивается.

Грэпплинг объединил в себе дзюдо, самбо, вольную и греко-римскую борьбу, при этом тут нет очков. Главное - довести поединок до боевого или удушающего приема, чтобы противник признал поражение.

«Дисциплин у нас две: грэпплинг и грэпплинг Gi. В первой категории спортсмены борются в кимоно (грэпплинг Gi), во второй - без, в шортах и майках, иначе называют рашгард. Правила абсолютно идентичны, отличается форма одежды», - рассказал представитель Всероссийской федерации грэпплинга в области Сергей Голов.

В призеры попал Дмитрий Букин, который в свои 33 года занял второе место. Спортсмен говорит, на ковре ему попадались и более юные соперники, но сам он опасался не молодых, а опытных. Знает по себе - поддерживать форму не так уж и сложно.

«До этого занимался дзюдо, сейчас перешел в грэпплинг, так как, на мой взгляд, это менее травматичный вид спорта. Потому что там есть второй раздел, в майках и шортах. Не за что зацепиться, меньше амплитудных бросков, нет зацепов за куртку, меньше страдают пальцы», - пояснил призер соревнований Дмитрий Букин.

Участников чемпионата области по грэпплингу довольно много - за счет бойцов, которые пришли из других видов спорта.

«У нас сегодня турнир проходит среди взрослых, то есть 18+. Зарегистрировано больше ста участников. Если взять другие виды спорта, как правило, в 18-20 лет там остаются 2-3 человека, которые входят в сборную команду России. На этом свою карьеру спортсмены заканчивают. У нас наоборот: и взрослые, и дети могут заниматься», - добавил Сергей Голов.

На чемпионате проходит отбор на соревнования Приволжского федерального округа.