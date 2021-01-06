Сетевое издание|18+|Среда|6 янв 2021|19:21
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Снег |
 

Спорт

У «Дизель-Арены» устроили турнир по спортивному ориентированию

Печать

Любители спортивного ориентирования решили отметить рождественские праздники турниром, на который собрались около 150 участников.

«Рождественский суперспринт по ориентированию предрасполагает дистанции - два круга (А и Б). Каждая возрастная категория будет стартовать два раза. На территории «Дизель-Арены» расположены контрольные пункты, есть сводный пункт около елки, у Деда Мороза», - сообщил представитель Федерации спортивного ориентирования Пензенской области Сергей Синягин.

Лучший результат определялся по итогам двух забегов. Участники турнира были настроены решительно.

«У нас проходят соревнования по ориентированию. Карта, компас, друзья, компания - все весело и круто», - рассказал участник турнира Дмитрий Мельников.

В другой дисциплине участники должны были пробежать по пересеченной местности символическую дистанцию - 2021 метр.

«Тоже располагается вокруг «Дизель-Арены», относительно недалеко есть небольшая лесная часть», - отметил Сергей Синягин.

Турнир объединил разные возрастные группы. В них вошли как спортсмены от 10 лет, так и те, кто выступает в категории 55+.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте