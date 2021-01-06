У «Дизель-Арены» устроили турнир по спортивному ориентированию

06.01.2021 | 17:58

Любители спортивного ориентирования решили отметить рождественские праздники турниром, на который собрались около 150 участников.

«Рождественский суперспринт по ориентированию предрасполагает дистанции - два круга (А и Б). Каждая возрастная категория будет стартовать два раза. На территории «Дизель-Арены» расположены контрольные пункты, есть сводный пункт около елки, у Деда Мороза», - сообщил представитель Федерации спортивного ориентирования Пензенской области Сергей Синягин.

Лучший результат определялся по итогам двух забегов. Участники турнира были настроены решительно.

«У нас проходят соревнования по ориентированию. Карта, компас, друзья, компания - все весело и круто», - рассказал участник турнира Дмитрий Мельников.

В другой дисциплине участники должны были пробежать по пересеченной местности символическую дистанцию - 2021 метр.

«Тоже располагается вокруг «Дизель-Арены», относительно недалеко есть небольшая лесная часть», - отметил Сергей Синягин.

Турнир объединил разные возрастные группы. В них вошли как спортсмены от 10 лет, так и те, кто выступает в категории 55+.