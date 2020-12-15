В Пензенской области проложат более 800 км лыжных трасс

15.12.2020 | 10:40

Этой зимой в Пензенской области будут функционировать 160 хоккейных площадок, 125 из них уже действуют. На 52 ледовых площадках разместятся пункты проката инвентаря - на 3 больше, чем в прошлогоднем сезоне.

Кроме того, в районах и городах региона планируется проложить 338 лыжных трасс общей протяженностью 805 км и организовать 99 пунктов проката лыж.

С декабря 2020 года по март 2021-го запланировано проведение 1 347 мероприятий, почти половина из которых на свежем воздухе.

С 1 по 10 января в области пройдет Всероссийская декада спорта и здоровья, включающая 415 акций. Традиционными и наиболее значимыми станут «Зимние забавы», первенство районов по хоккею и лыжным гонкам, соревнования по футболу на снегу и другие.

Кроме того, запланировано еще несколько крупных спортивных мероприятий. Это региональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба», чемпионат области по хоккею среди мужчин, областная эстафета по лыжным гонкам на призы губернатора, Кубок Пензенской области по лыжным гонкам, областная лыжная эстафета.

Один из самых массовых забегов, Всероссийская гонка «Лыжня России - 2021», запланирована на 13 февраля. Она пройдет во всех муниципалитетах, а центральной площадкой станет Пенза, сообщили в пресс-службе регионального правительства.