Пензячка получила национальную премию в номинации «Спорт для всех»

11.12.2020 | 19:26

Председатель физкультурно-оздоровительного комплекса «Урожай» Кондракова Татьяна стала обладателем национальной премии в номинации «Спорт для всех». Впервые в истории призовая статуэтка приехала в Пензу.

«Невероятно сложно, наверное, было выбрать победителя, но я объявлю: это Кондракова Татьяна Тихоновна. Поздравляю!» - сообщила олимпийская чемпионка Наталья Ищенко.

В интерактивном голосовании Татьяна Тихоновна уступила представителю Красноярска, поэтому на победу уже не рассчитывала.

«Успокоилась: мол, все, есть кандидат на награду и будь что будет. И когда вдруг объявили мою фамилию, я пошла на слегка ватных ногах за этой наградой», - поделилась лауреат Национальной спортивной премии.

Татьяна Кондракова утверждает, что это не ее личная награда - кубок принадлежит всей Пензенской области.

Ежегодно званием лауреата отмечаются спортсмены, тренеры, представители СМИ - те, кто внесли значимый вклад в развитие физической культуры в стране.

В 2020-м вручили 11-ю по счету премию, размер которой составил 1 миллион рублей.