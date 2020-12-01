В честь праздника город посетила легенда пензенского хоккея

01.12.2020 | 19:06

Легенда пензенского хоккея Владимир Лохматов, блиставший на льду в 70-х годах прошлого века и воспитавший не одного талантливого спортсмена, в том числе и олимпийского чемпиона Сергея Андронова, внимательно осмотрел обновленный стенд, посвященный любимой игре миллионов. Вернее, ее развитию в Пензенском регионе.

По завершении профессиональной карьеры Владимир Тимофеевич ушел в тренеры и более 20 лет проработал в детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва.

«Три выпуска сделал полных и четыре... таких. Сейчас в первой команде «Дизеля» тренер Алексей Ваулин - тоже мой воспитанник, во второй команде Медведев и Сафонов - мои воспитанники», - рассказал мастер спорта СССР по хоккею с шайбой.

К Всероссийскому дню хоккея в областном музее спорта смонтировали выставку, где представили уникальные экспонаты, например, медали, завоеванные пензенскими атлетами. На снимках - великолепная пятерка и вратарь.

Фотография Владимира Тимофеевича, чемпиона мира и Европы среди молодежи, тоже теперь красуется за стеклом.

«Наше поколение всех знало поименно, а сейчас уже ребята, которые моложе, практически не знают. А теперь придут - узнают», - отметил Владимир Лохматов.

В честь праздника на экскурсию в музей пригласили и тех, кто освещал ледовые баталии, - первого спортивного комментатора в Пензе Евгения Андросова и журналиста Анатолия Разинова. Они тоже пополнили экспозицию своими личными вещами.