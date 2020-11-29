Вторая игра «Лагуны-УОР» со «Спартаком» окончилась ничьей

29.11.2020 | 17:51

Ничья после разгромной победы - таким стал итог повторного матча мини-футбольного клуба «Лагуна-УОР» против подмосковного «Спартака».

Вторая встреча серии до перерыва проходила под диктовку пензячек. Уже на пятой минуте Алина Завьялова открыла счет. В конце тайма желто-синие нанесли двойной удар - точный выстрел Александры Черновой и автогол спартаковок изменили цифры на табло на 3:0. Правда, перед самым перерывом гостьи один мяч отыграли.

После отдыха пензячки продолжали владеть инициативой, но голы влетали в их ворота. Две ошибки в обороне позволили подмосковным форвардам выравнять результат. Атаки «Лагуны-УОР» на последних минутах ничего не дали. Итог - ничья 3:3.

«Не было у нас каких-то сборов давно, но в принципе все в равных условиях были. Наложил отпечаток у нас прошлогодний сезон, который не получился, надо откровенно в этом признаться. И времени, наверное, не хватило, чтобы перестроиться, перезагрузиться. А сейчас время прошло, мы подготовились, сделали анализ, работу над ошибками. Надеюсь, пойдем только вперед», - отметил главный тренер ПМФК «Лагуна-УОР» Михаил Крюков.

Набрав четыре очка в противостоянии, пензенская дружина вошла в тройку лидеров чемпионата России. В следующей домашней серии, которая вновь пройдет без зрителей, «Лагуна-УОР» примет «Мосполитех».