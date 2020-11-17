«Дизель» остался в лидирующей группе, несмотря на поражение

17.11.2020 | 19:13

Поражение от новокузнецкого «Металлурга» стало самым крупным для «Дизеля» в нынешнем сезоне. Причем результат - 0:5 - абсолютно по игре.

Уже в первом периоде сибиряки обозначили свое превосходство, забросив две безответные шайбы.

«Мы совершили очень много потерь, и соперник нас сразу же ловил на контратаках. Хорошие движения у соперника, мы где-то не успевали», - рассказал главный тренер ХК «Дизель» Алексей Ваулин.

Разгром был довершен во второй 20-минутке. «Кузня» проводила острые контратаки и раз за разом наказывала пензенцев. Последнюю шайбу гости и вовсе забросили в меньшинстве, установив тем самым окончательный счет 5:0 в свою пользу.

«Одержали красивую победу, забили хорошие шайбы. Я считаю, что обыграли хорошего соперника», - отметил главный тренер ХК «Металлург» Леонид Тамбиев (г. Новокузнецк).

«Перед болельщиками больше стыдно, потому что как-то безвольно абсолютно проиграли. Нас сегодня просто как детей возили в каких-то моментах», - сообщил форвард ХК «Дизель» Максим Колмыков.

Несмотря на сокрушительное поражение, «Дизель» остался в лидирующей группе чемпионата «ВХЛ - Кубок Шелкового пути». На этой неделе пензенцам предстоит провести еще два домашних поединка: против ангарского «Ермака» и красноярского «Сокола». Они также пройдут без зрителей.