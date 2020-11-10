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Спорт

«Дизель» обыграл ЦСК ВВС и вышел на первую строчку таблицы

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«Дизель» продолжает успешную домашнюю серию. В понедельник, 9 ноября, пензенские хоккеисты встретились с самарским ЦСК ВВС.

«Хозяева входили в игру тяжело - в первом периоде команде практически не удавалось создавать остроты у чужих ворот, и на этом фоне гости даже владели небольшим преимуществом. Как итог - за 39 секунд до перерыва самарцы открыли счет. Отыграться наши ребята сумели лишь под конец второй двадцатиминутки. Для реализации большинства Алексею Шубину потребовалось всего 13 секунд - 1:1», - рассказали в пресс-службе «Дизеля».

Во втором периоде Никита Ли вывел пензенскую команду вперед, а Дмитрий Арсенюк увеличил отрыв до двух шайб. Итог - 3:1 в пользу хозяев льда. Благодаря этой победе «Дизель» вновь оказался на первой строчке турнирной таблицы.

«Показали хороший хоккей - забили голы, выстояли в меньшинстве. Движемся дальше - следующий соперник «Металлург» новокузнецкий, команда хорошая. Восстанавливаемся, готовимся к ней», - поделился планами главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин.

Матч против команды из Новокузнецка пройдет в «Дизель-Арене» 16 ноября.

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Источник — фото hcdizel.ru
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