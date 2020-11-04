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Спорт

Пензенские регбисты привезли бронзовые медали из Краснодара

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Подрастающая смена пензенского «Локомотива» привезла в родной город бронзовые медали. В Краснодаре прошло первенство страны по регби-7 среди юношей до 18 лет. Этот олимпийский вид игры с овальным мячом непредсказуем, однако сурские спортсмены показали стабильное владение ситуацией на поле.

На групповом этапе команда уверенно обыграла сборную Ростова, но уступила лидеру турнира - дружине из Московской области. На стадии плей-офф пензенцы вступили в сложную схватку с хозяевами соревнований Краснодаром и победили. Борьба продолжилась.

«Полуфинальный матч - с командой «Енисей», которая в итоге заняла первое место. «Енисей» - сильная команда, очень хорошо подготовленные ребята технически и физически, однако первый тайм и начало второго тайма, скажем так, складывались оптимистически. В начале второго тайма мы даже смогли положить попытку», - отметил главный тренер юношеской сборной Пензенской области по регби Кирилл Захаров.

В финале ребятам оставалось сражаться за третье место со сборной Тверской области. В этом матче Пенза оказалась на голову выше своих соперников.

«14 лучших команд России участвовало в этом турнире. Бронза - это очень хороший результат. Могли быть выше. Мы еще раз доказали, что пензенское регби на высоком уровне, и не только по профессиональным клубам, но и детскому и юношескому регби», - рассказал Кирилл Захаров.

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