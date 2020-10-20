В Пензе юные единоборцы получили оранжевые пояса

20.10.2020 | 20:14

Юные единоборцы завоевали право на оранжевый пояс. Региональной федерации синкекусинкай нет еще и года. Головной офис находятся в Японии. Вид спорта отличается от карате кекусинкай лишь приставкой «син», что значит «новый».

К первому экзамену воспитанники областного отделения подошли с победами: на турнире в Нижнекамске завоевали пять медалей, одну серебряную и по две золотые и бронзовые.

Мария Фролова заняла третье место.

«Волновалась, но, когда мы приехали, взяла себя в руки и больше не боялась», - рассказала участница соревнований.

Экзамен многоступенчатый - оранжевый пояс просто так не дается.

«Несколько подразделений: первое - кихон, мы делали технику всю, которую изучали, на месте; второе - в перемещении всю ее показывали; третий раздел - рэнраку (комбинация ударов); четвертый - ката (комплекс упражнений); пятый - силовая кондиция, где они должны были показать отжимания», - сообщил президент региональной федерации синкекусинкай карате Кирилл Выжимов.

Принял экзамен Максим Шевченко - мастер спорта международного класса по карате, представитель Всероссийской федерации синкекусинкай. Он высоко оценил работу пензенских тренеров и мастерство ребят.

«Не ожидал, что будет такой результат. За неполный год, с пандемией, - большой прогресс и хороший шаг вперед. Это говорит о том, что организовался хороший тренерский состав и они нацелены на результат», - пояснил мастер спорта международного класса по карате Максим Шевченко (г. Ульяновск).

Оранжевые пояса вручили лучшим воспитанникам, особо отметив призеров соревнований в Нижнекамске. На память о важном событии юные спортсмены сфотографировались с обладателем четвертого дана Максимом Шевченко.