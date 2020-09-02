Регбисты пензенского «Локомотива» готовятся к крупным соревнованиям

02.09.2020 | 18:49

Победитель прошлогоднего чемпионата России по регби-7 - пензенская команда «Локомотив», тщательно оттачивая мастерство, считает дни до очередного испытания. На стадионе «Первомайский» схватятся 12 дружин.

«В предстоящие выходные нас ждет первый этап чемпионата России по регби-7, где в прошлом году мы выступили даже более чем успешно. Так что в этом сезоне нам будет гораздо сложнее, потому что теперь все команды нас знают, будут к нам готовиться, серьезно подойдут к этому вопросу, и нам придется защищать свой титул, что сложнее, чем его завоевать», - отметил генеральный директор РК «Локомотив-Пенза» Игорь Бармапов.

Группа, в которую попали пензенские регбисты, очень сильна. Они будут биться с «Нарвской заставой», «Стрелой» и со своим родным дублем. Для молодежи это станет хорошим уроком.

«Подготовка идет в плановом режиме, определены 15 человек, которые пойдут до конца первых двух туров. Команда готовится, стараемся дать хорошую игру. Самая большая проблема - было минимум времени на подготовку и переключение от классического регби в регби-7», - сообщил главный тренер РК «Локомотив-Пенза» Александр Янюшкин.

Непредсказуемые и захватывающие матчи по олимпийскому виду регби будут проходить с 10:00 до 17:00 в субботу и воскресенье, 5-6 сентября.