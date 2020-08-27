В музее спорта откроют зал со стенами из стекла и «ледяным» полом

27.08.2020 | 11:21

В Музее спорта Пензенской области, открытом во Дворце единоборств «Воейков», появится зал хоккейной славы. Монтажные работы начались во вторник, 25 августа, однако сообщили об этом только 27-го числа.

По замыслу создателей, экспозиция должна стать самой грандиозной из всех, что видели гости музея. Стены зала задуманы стеклянными, а пол будет имитировать ледовое покрытие.

«В этом пространстве будут выставлены фото самых ярких событий прошлого столетия, а также медали, кубки, экипировка, автографы знаменитостей. Один из экспонатов будет таким же, как в зале хоккейной славы в музее канадского города Торонто», - сообщили в региональном министерстве спорта.

Конструкции для тематического зала прибыли в Пензу в разобранном виде из Москвы. Реализовать проект удалось благодпря договоренности между местным минспорта и ФГБУ «Государственный музей спорта».