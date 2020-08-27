Сетевое издание|18+|Четверг|27 авг 2020|12:03
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |
 

Спорт

В музее спорта откроют зал со стенами из стекла и «ледяным» полом

Печать

В Музее спорта Пензенской области, открытом во Дворце единоборств «Воейков», появится зал хоккейной славы. Монтажные работы начались во вторник, 25 августа, однако сообщили об этом только 27-го числа.

По замыслу создателей, экспозиция должна стать самой грандиозной из всех, что видели гости музея. Стены зала задуманы стеклянными, а пол будет имитировать ледовое покрытие.

«В этом пространстве будут выставлены фото самых ярких событий прошлого столетия, а также медали, кубки, экипировка, автографы знаменитостей. Один из экспонатов будет таким же, как в зале хоккейной славы в музее канадского города Торонто», - сообщили в региональном министерстве спорта.

Конструкции для тематического зала прибыли в Пензу в разобранном виде из Москвы. Реализовать проект удалось благодпря договоренности между местным минспорта и ФГБУ «Государственный музей спорта».

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

зал хоккейной славы
НЫНЕШНЕГО "ДИЗЕЛЯ"?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте